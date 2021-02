Le Snapdragon X65, la nouvelle puce 5G de Qualcomm, promet des débits jusqu'à 10 Gbps

Le modem est aussi le seul à ce jour à supporter des débits descendants jusqu'à 10 Gbps. En théorie bien sûr : il n'existe aucun réseau 5G aujourd'hui capable de délivrer de telles performances. En France, les bandes millimétriques permettant potentiellement d'atteindre ce niveau ne seront exploitées que dans plusieurs années.



Qualcomm parle d'une « architecture pouvant être mise à niveau » sur ce Snapdragon X65, ce qui permet aux constructeurs qui le souhaitent de l'améliorer et de lui ajouter des fonctionnalités afin de créer des versions custom plus performantes pour leurs produits. Le groupe indique que par ce biais, les appareils équipés du modem bénéficieront d'une plus longue durée de vie et pourront s'adapter aux nouvelles normes 5G, amenées à évoluer rapidement.

On ne devrait pas voir le Snapdragon X65 dans nos smartphones avant un long moment encore. Le tout récent Snapdragon 888 embarque un X60 et il faudra attendre son successeur pour avoir droit au X65. Samsung et Huawei fabriquent leurs propres modems, seul Apple pourrait donc passer commande de ce X65 pour ses SoC. Mais les iPhone sortant à la rentrée 2021 devraient être équipés de Snapdragon X60, et non X65.