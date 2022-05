OPPO bat le fer tant qu'il est chaud et dévoile, déjà, une nouvelle tablette

La OPPO Pad Air reprend le design de son modèle. Comprendre : très inspiré de l’iPad Air ou de la Xiaomi Pad 5.

On y retrouve un bel écran LCD de 10,36" proposant une définition 2K de 2 000 x 1 200 pixels. Sa fréquence plafonne à 60 Hz, et le constructeur annonce une luminosité de 360 nits et une couverture du gamut NTSC de 71 %. L’écran occupe environ 83,5 % de la face avant de la tablette.