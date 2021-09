realme présente la realme Pad, sa première tablette Android boostée par une batterie de 7 100 mAh

En matière de logiciel, c'est Realme UI qui est de la partie tout en étant basé sur Android 11. Une configuration qui permet d'accéder à différents modes (sombre, nuit, soleil, lecture dédiée…) afin d'offrir une meilleure expérience pour l'utilisateur. Mais le véritable point fort de cet appareil se trouve au niveau de sa batterie de 7 100 mAh. Selon la marque, elle est capable de tenir 12 heures en lecture vidéo et 65 jours en veille. Le tout avec une charge 18 W et la possibilité d'utiliser la charge inversée.

Pour ce qui est des variantes, la realme Pad se décline via un modèle Wi-Fi muni de 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. De son côté, la version 4G va jusqu'à 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Enfin, concernant les prix, la tablette uniquement Wi-Fi coûtera approximativement 190 dollars contre 217 dollars pour la version 4G 3 Go de RAM + 32 Go et 244 dollars pour la déclinaison 4G 4 Go RAM + 64 Go.