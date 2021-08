realme fait son entrée sur le marché du PC et dévoile Book, son nouvel ultraportable

Cet ordinateur se déclinera en plusieurs versions, son prix évoluant en conséquence. Comptez 749 dollars pour la configuration la moins chère, avec un processeur Intel i3, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

La version dotée d'un Intel i3, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, vous coûtera 50 dollars de plus. Avec un i5, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, il faudra débourser 969 dollars, et 30 dollars de plus si vous souhaitez 16 Go de RAM, 512 Go de stockage avec ce même processeur.

Une fiche technique suffisante pour rivaliser avec les autres géants du marché ? L'avenir, et nos tests, nous le diront.