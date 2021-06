realme dévoilera sa tablette, son PC portable et le realme GT lors d'une conférence demain 15 juin

« La philosophie de produit de realme, « Dare to Leap », ainsi que les attributs de sa marque, à savoir une technologie de pointe et un design avant-gardiste, sont largement salués par les jeunes utilisateurs du monde entier. realme espère apporter davantage de produits à davantage de catégories d'électronique grand public et offrir une expérience avancée plus complète pour les jeunes », explique la marque.