OnePlus désactive la bêta d'OxygenOS 12 sur OnePlus 7 et 7 Pro en raison d'importants bugs

OnePlus retire la mise à jour OxygenOS Open Beta 12

Smartphone bloqué, soucis de Wi-Fi, surchauffe...

Le nouvel OS occasionnait en effet de nombreux soucis chez les détenteurs de OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro ...Il y a quelques jours, OnePlus lançait OxygenOS Open Beta 12 pour les smartphones OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro, et laissait le choix aux utilisateurs de découvrir (ou non) le futur de l'OS maison, au travers de cette version « Beta » donc.Or de nombreux utilisateurs ont rapidement fait part à OnePlus de soucis divers et variés rencontrés après l'installation de cet OxygenOS Open Beta 12.Certains expliquent notamment que depuis l'installation de l'OS, il est devenu tout simplement impossible de déverrouiller leur smartphone , qui reste désespérément bloqué à l'écran de verrouillage.Ils doivent alors procéder à un «» de leur terminal, sachant qu'une fois la mise à jour installée, il est impossible de faire machine arrière...D'autres évoquent d'importants soucis liés au Wi-Fi, avec des déconnexions à répétition, ou encore des problèmes lors de la recharge du smartphone, avec un terminal qui surchauffe...Autant d'éléments qui font que OnePlus a décidé de désactiver cet OxygenOS Open Beta 12. Il va s'en dire qu'il est plus que déconseillé d'installer cette Open Beta 12, que ce soit en OTA (si jamais elle vous est proposée) ou en téléchargeant directement la ROM.