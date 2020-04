Le OnePlus 8 Pro oppose une résistance exemplaire face au test de torture de JerryRigEverything

Le OnePlus 8 Pro torturé par JerryRigEverything

Source : GSMArena

La chaîne YouTube qui s'amuse à martyriser les derniers joujoux high-tech a récemment jeté son dévolu sur le OnePlus 8 Pro. Rappelons que cette gamme est proposée à partir de 899 euros, le modèleaffichant quant à lui une facture de 999 euros.Comme toujours,teste la durabilité du smartphone avec divers outils, et force est d'admettre que le dernier-né de chez OnePlus s'en sort plutôt honorablement, notamment son écran, plutôt résistant aux rayures et aux brûlures.Le smartphone se montre également plutôt robuste lors du test de torsion, puisque s'il se plie légèrement, il ne se rompt pas. Rappelons que le test du OnePlus 8 Pro signé Clubic (et garanti sans maltraitances) est déjà disponible.