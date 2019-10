Tous les OnePlus à partir du OnePlus 5 profiteront d'Android 10

Le OnePlus 5 aura Android 10

Source : GSMArena

Alors que OnePlus vient d'annoncer les 7T, 7T Pro et McLaren Edition en Europe, qui embarquent chacun Android 10, le constructeur en a profité pour donner quelques précisions sur les mises à jours à venir des anciens modèles.Carl Pei, cofondateur du groupe, a ainsi déclaré que tous les mobiles de la marque à partir du OnePlus 5 , sorti au premier semestre 2017, auront droit à la mise à jour pour Android 10 . Le fabricant confirme qu'il apporte un soin tout particulier au suivi logiciel de ses appareils. D'ailleurs, les OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro bénéficient déjà de la dernière mouture du système d'exploitation, pourtant rendue disponible hors-bêta seulement depuis début septembre par Google.Les possesseurs d'un OnePlus 6 ou OnePlus 6T peuvent également se réjouir puisqu'ils devraient pouvoir profiter d'Android 10 dès ce mois d'octobre 2019. Pour les OnePlus 5 et OnePlus 5T, il va par contre falloir se montrer un petit peu plus patient. Oxygen OS 10, la surcouche maison basée sur Android 10, arriverait dans le courant du deuxième trimestre 2020.