Android Pie débarque sur les OnePlus 3 et 3T

Les OnePlus 3 aussi sous Android Pie

Le groupen'est pas peu fier d'annoncer aujourd'hui qu'est désormais disponible sur seset. Les deux smartphones, lancés dans le courant de l'année 2016, restent aujourd'hui encore très utilisés.Fidèle à sa ligne directrice, qui impliquesur les deux ans qui suivent la sortie d'un smartphone, et un an supplémentaire pour les mises à jour sécurité, OnePlus permet donc à ces deux terminaux de profiter de la dernière version en date du système Android. Une version bêta avait été lancée il y a quelques mois.En migrant vers Android 9.0 , les OnePlus 3 et OnePlus 3T vont donc pouvoir bénéficier d'une nouvelle interface, d'un nouveau mode Ne Pas Déranger, d'un Gaming Mode 3.0, de l'intégration de Google Duo, ou encore de Google Lens.Rappelons au passage que OnePlus vient tout juste de lancer, dont le test made in Clubic est déjà disponible à cette adresse