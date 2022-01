NVIDIA pousse Android 11 sur la SHIELD TV, toutes générations confondues

La 27e mise à jour s’accompagne évidemment de nouvelles applications et fonctions. À commencer par la prise en charge du Dolby Vision HDR via Google Play Movies & TV, ce qui devrait offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. De nouveaux catalogues de contenus vidéo ont également été ajoutés, jusqu’en 4K HDR et Dolby Atmos pour certains, dont Amazon Prime Video , Apple TV , Disney+ et YouTube TV. L’expérience audio a elle aussi été légèrement améliorée avec la prise en charge des casques Bluetooth APTX.