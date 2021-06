La NVIDIA Shield reçoit une nouvelle interface inspirée de Google TV

Depuis son lancement en 2015, la NVIDIA Shield a profité d'un suivi logiciel assez exemplaire de la part de la société. Mais cette semaine, en adoptant via une mise à jour certains des éléments visuels utilisés au sein d'Android TV depuis plusieurs mois, nul doute que tous les utilisateurs risquent de ne pas apprécier le changement.

Concrètement, la page d'accueil se dote principalement de deux nouveaux éléments. Tout d'abord, à la place de l'espace jusqu'ici vide au-dessus de la ligne des applications, se trouve désormais un encart proposant des recommandations de contenu à consulter via différents services (France TV, Apple TV+ et Disney+ sur notre appareil par exemple). En restant quelques secondes sur cet encart, celui-ci grandit et prend alors presque tout l'écran. Aucune option ne permet de désactiver cette fonctionnalité.

Ensuite, et même si cela n'est pas visible sur notre Shield malgré les indications déclarant que la France devrait être concernée, un nouveau bouton découverte devrait faire son apparition tout en haut, aux côtés de boutons « recherche », « accueil » et « apps ».