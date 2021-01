No Time To Die : retardé, le James Bond nécessite de nouvelles prises pour remplacer les produits Nokia

Il devait initialement sortir en avril 2020 ; mais à cause de la pandémie de coronavirus, le prochain James Bond, No Time To Die, ne devrait arriver dans les salles de cinéma qu’en octobre prochain. Malheureusement, bon nombre de produits qui apparaissent dans des scènes ne seront plus vraiment d'actualité d’ici là. Ils risqueraient de donner un sérieux coup de vieux au plus célèbre double zéro et amoindrir l’impact du placement de produits ; pas vraiment du goût des sponsors, vous l’imaginez.