Microsoft plancherait sur un Surface Laptop dotée d'une puce AMD

Un rapprochement probable avec AMD

Sortie prévue en 2019

Si vous êtes passionnés par la gamme Surface de Microsoft, vous devriez jeter un œil au nouveau bouquin écrit par Brad Sams, ancien rédacteur en chef du média Neowin, intitulé. Le livre retrace ainsi, et s'attarde surtout sur les difficultés rencontrées par les équipes de la firme de Redmond, tout en se focalisant sur la politique interne de l'entreprise, peut-on lire sur Neowin Brad Sams évoque également une partie de la feuille de route du géant américain. Ainsi apprend-onserait dans les petits papiers de la société fondée par Bill Gates et Paul Allen. Un ultraportable notamment équipé de composants fabriqués par Advanced Micro Devices, plus connu sous le nom de, célèbre fabricant américain de microprocesseurs et cartes graphiques.La produit en question pourrait ainsi embarquer la puce APU apparue sous le nom de code Picasso, évoquée pour la première fois en 2017 par AMD lui-même, et aperçue dans la base de données de UserBenchmark cet été. À en croire Brad Sams,devrait débarquer sur le marché grand public. D'ici là, les rumeurs à son sujet ne devraient pas manquer.