Microsoft : un Surface Laptop Gaming arrive avec des spécifications très cool, mais à quel prix ?

Quoi qu'il en soit, ce nouveau produit pourrait compter sur 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To de stockage en SSD. On y trouverait enfin une batterie offrant jusqu'à 15 heures d'autonomie (un chiffre qui nous paraît un brin surévalué au regard des composants embarqués), une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1, ainsi qu'une connectique 100 % USB-C avec trois ports Thunderbolt 4, une prise jack 3.5 mm et une prise d'alimentation Surface Connect.

L'appareil serait enfin décliné en finitions Platinum et Noir Mat et pourrait être annoncé dès le 22 septembre prochain, à l'occasion du Surface Event que Microsoft a déjà officialisé. Reste la question du prix. Compte tenu des composants listés plus haut et du placement souvent haut de gamme des produits Surface, il faut s'attendre à une addition salée, avec un prix de départ qui sera probablement situé aux alentours de 1 800 ou 1 900 euros (avec une configuration inférieure, le Surface Laptop Studio débute en effet à 1 699 euros).