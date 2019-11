Logitech G dévoile son Adaptive Gaming Kit pour les joueurs à mobilité réduite

Crédits : Logitech G

Un kit complet pour une accessibilité accrue



Trois petits et trois grands boutons dotés d'interrupteurs mécaniques de qualité professionnelle



Quatre boutons tactiles légers



Deux gâchettes à commande variable



Des tapis de jeu configurables avec un système d'attaches à boucles et à crochets



Des étiquettes personnalisables



Et des dragonnes en velcro

Crédits : Logitech G

Prix et disponibilité

L'univers du jeu vidéo est longtemps resté étranger aux personnes en situation de handicap et pour cause, trop peu de solutions ont vu le jour pour leur permettre de découvrir les titres qui ont accompagné la jeunesse de nombre d'entre nous, quelle que soit la plateforme.Seulement, certains fabricants semblent ne plus considérer ce public qu'au travers les chiffres d'un marché de niche où les ventes restent limitées, ce qui est tout à leur honneur. Microsoft a ainsi fait bouger les choses l'an dernier en dévoilant la Xbox Adaptive Controller (XAC) , une manette qui s'adapte aux besoins de l'utilisateur puisqu'elle peut être programmée de bien des manières grâce à sa modularité et aux accessoires qu'il est possible de lui associer.C'est également le cas de Logitech G qui vient de dévoiler son Adaptive Gaming Kit, un pack avec divers accessoires conçus pour être connectés à la manette de Microsoft. On y retrouve ainsi une large variété de boutons et de gâchettes, pour être exact le kit contient :Dans son communiqué de presse, Logitech G précise que l'ensemble de ce kit a été élaboré avec l'aide du Microsoft's Inclusive Tech Lab, mais aussi d'associations comme The AbleGamers Charity et SpecialEffect dont l'objectif est de rendre accessible le jeu vidéo à tout un chacun.Comme l'indique Ujesh Desai, vice-président et manager général de Logitech G, «». Il ajoute : «Cette volonté de rendre ce kit d'accessoires abordable au niveau de son tarif se vérifie en effet puisqu'il sera commercialisé au tarif de 99,99€, il a d'ailleurs déjà fait son apparition sur la version anglaise du site de Logitech que nous vous conseillons de consulter pour plus d'informations.Le Logitech G Adaptive Gaming Kit devrait être disponible dans le courant du mois de novembre, toujours le site officiel du fabricant.