Logitech voulait s’offrir les casques Plantronics pour 2,2 milliards de dollars

Un rapprochement justifié par la conjoncture économique

Ce week-end, nous apprenions que était en train de discuter avecpour racheter la société américaine. Le fabricant suisse, poids lourd des périphériques informatiques, était prêt à posersur la table, ce qui aurait pu constituer la plus importante acquisition de l'histoire de Logitech, entreprise fondée en 1981. Et pourtant, dimanche, revirement de situation : Logitech a annoncé que les discussions étaient terminées , confirmant donc qu'il y avait bien eu des négociations.Logitech et Plantronics, le, ont la même volonté depour pallier les frais de douane liés aux importations depuis la Chine. À terme, ces frais pourraient réduire leurs marges ou encore pousser les fabricants à faire grimper les prix de leurs produits, dans un système assez concurrentiel. Là était le premier indice d'un potentiel rapprochement.Logitech s'est par la suite mué en spécialiste dude pointe, comme Blue Microphone, en juillet 2018 . Même chose pour Plantronics, qui s'était offert le fabricant de matériel de visioconférence Polycom au mois de mars pour... 2 milliards de dollars. Toutefois, la difficulté face aux concurrents et aux nouveaux arrivants sur le marché des casques, comme Apple, ont pu poser des problèmes à Plantronics. Un second indice.Malgré tout,, sans qu'aucune des deux parties ne souhaite commenter cette fin prématurée des négociations.