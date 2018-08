5 ans après, l'UE Boom revient avec un nouveau design

Un bouton "magique" pour écouter de la musique d'une seule pression

En 5 ans, l'est devenue l'une des enceintes les plus populaires autour du monde avec son design coloré, sa facilité d'utilisation et son prix accessible. C'est donc un grand jour pour tous les amateurs de la marque avec l' annonce du tout nouveau modèle d'enceinte : l'UE Boom 3 et sa grande sœur la MegaBoom 3La version 2 du produit n'avait alors pas radicalement changé le produit phare de la marque, ne lui ajoutant, à la marge, que quelques modifications logicielles. Cette fois, les changements sont visibles avec un tout nouveau design.Tout d'abord, les boutons +/- sont intégrés directement sur le maillage de l'enceinte et plus sur une bande caoutchouc ce qui devrait, selon la marque, permettre d'offrir un son plus englobant sur 360°.Les coloris ont été revus, avec des déclinaisons rouge, pourpre, bleue et noire. Nul doute que, comme pour "l'ancien" modèle de la marque, des déclinaisons viendront plus tard enrichir le catalogue.Le port de charge lui a été déplacé au bas de l'appareil, permettant désormais de l'utiliser debout également quand elle charge.Mais l'ajout le plus significatif selon UE est celui du « Magic Button », ou plus simplement d'un bouton lecture/pause au-dessus de l'appareil. Il permet également de connecter rapidement l'enceinte au smartphone et de lire une playlist pré-enregistrée d'une simple pression. Pour le moment, seuls Apple Music et Deezer supportent cette fonction, mais le constructeur promet le support de Spotify dans les prochaines semaines.Pour le reste, ils conservent leur certification IP67, et leur résistance à la poussière et à l'eau pour les utiliser sous la douche ou devant la piscine. Les UE Boom 3 offrent un son à 360° le tout pour une autonomie annoncée de 15H.L'UE Boom 3 est disponible dès à présent en précommande au tarif de 149 € tandis que la MegaBoom 3, légèrement plus grande et puissante, est proposée à 199 €.