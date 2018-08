Pas encore sortie, la Logitech G Pro Wireless est déjà championne d’e-sport

« Par les gamers, pour les gamers »

Disponible à compter d'aujourd'hui, laa déjà l'étoffe d'une championne.The Verge nous apprend aujourd'hui que la souris a été utilisée par l'équipe victorieuse destout au long de l'Overwatch League.compte bien sûr ce marketing de la victoire pour vendre son nouveau mulot, tarifé à 69,99€ dans sa version filaire, et 149,99€ dans sa version sans-fil.Un slogan un peu cliché, qui n'en est pas moins vrai. Logitech s'est adjoint les services de 50 pro gamers pour concevoir LA souris parfaitePlus de 12 designs ont été passés en revue et modifiés pour parvenir à une souris qui nous semble tout ce qu'il y a de plus classique. Comme quoi, les gamers n'ont pas besoin d'un périphérique aux formes alambiquées, bardées de néons rouges agressifs pour performer.Ambidextre, la G Pro de Logitech voit le traditionnel bouton d'ajustement des DPI relégué à sa face intérieure. L'objectif étant d'éviter un changement de résolution à la volée en cours de partie. Du reste, avec ses 80g sur la balance, la souris se pose comme l'une des déclinaisons gaming les plus légères du marché. On regrette cependant que Logitech n'ait pas pensé à inclure des poids permettant d'ajuster la charge à notre guise.Enfin, la G Pro dispose du tout dernier capteur mis au point par la marque, et annoncé comme le plus fin jamais conçu. La souris peut donc naviguer entre 100 et 16 000 DPI, et dispose d'un taux de cracking de 400 IPS. Question autonomie, Logitech nous promet pas moins de 48h par charge.