Logitech annonce (enfin) une souris ergonomique verticale

Une forme originale approuvée par un ergonome

Quiconque travaille sur un ordinateur toute la journée le sait bien : les mains et les poignets supportent mal d'être posés en permanence sur une souris. Les constructeurs en ont bien conscience et proposent depuis des années des modèles dits ergonomiques, aux formes travaillées pour offrir plus de confort et éviter les problèmes de santé.C'est le cas aujourd'hui avec Logitech qui propose son niveau modèle, baptisé. Comme son nom l'indique, elle emprunte une forme très particulière où la main est inclinée à 57° et n'est plus posée horizontalement. Un repose-pouce permet également de réduire la pression exercée sur la main.La forme a été spécifiquement travaillée par les ingénieurs de Logitech afin de prévenir des risques musculaires au niveau du poignet, comme l'explique Delphine Donne-Crock, directrice générale de la créativité et de la productivité chez Logitech :À propos de cette forme particulière, elle explique queSelon la marque, la MX VERTICAL permet de réduire de 10% la tension musculaire au cours de l'utilisation.Logitech a également pensé à la productivité en intégrant un capteur haute précision de 4000 DPI, et un curseur avec interrupteur de vitesse pour un arrêt net dans le défilement d'une page et une excellente précision. La batterie est rechargeable en USB et l'autonomie est de 4 mois.La MX VERTICAL sera disponible dès le mois de septembre au prix de 109€