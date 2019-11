L'enroulable ? Trop facile. LG bosse déjà à un téléviseur pliable et dépliable

© LG / Let's Go Digital

Un écran 21:9 de cinéma directement dans votre salon ?

© LG / Let's Go Digital

Un brevet pour un concept abouti... bientôt dévoilé ?

Dans la lignée des smartphones pliables , LG travaille d'ores et déjà sur des écrans OLED à grandes diagonales, eux aussi pliables. À la manière d'un rideau ou d'une carte routière, il serait ainsi possible de déplier littéralement son téléviseur. À la clé, la promesse de tailles importantes, de formats atypiques pour un salon, et l'éventualité de déclinaisons nomades pour ce nouveau type d'écran.Découvert par le site hollandais Let's Go Digital, un brevet déposé en mars dernier par LG auprès du dépôt international des dessins et modèles industriels de La Haye (Pays-Bas), et approuvé le 13 septembre dernier, nous renseigne sur les projets du fabricant coréen. Ce brevet se compose d'un descriptif et de neuf croquis détaillant le concept.En l'état, les schémas soumis par LG dévoilent un écran flexible, pliable en « zigzag » grâce à six sections égales, note le site hollandais habitué à éplucher ce genre de brevets. L'écran est par ailleurs protégé sur ses deux extrémités par un cadre, qui sert aussi de barre de son et d'isolation anti-bruit. Ce cadre, présent de part et d'autre du téléviseur, en position dépliée comme une fois replié, intégrerait certains composants et servirait en outre à l'alimentation du dispositif.Enfin, LG présente sur ses différents croquis un téléviseur au format approchant au minimum le 21:9. Concrètement, le fabricant pourrait miser, de part ce concept pliable, sur un écran capable d'atteindre les formats utilisés dans le monde du cinéma. Une perspective alléchante pour le visionnage de films à la maison.Il est par ailleurs tout aussi envisageable que LG cherche à décliner ce même concept au domaine nomade. Il serait alors possible d'emmener son téléviseur en vacances, pour le déplier au camping par exemple.S'il est encore trop tôt pour savoir si LG commercialisera bien un téléviseur pliable, notons que le brevet déposé en mars l'est sous l'égide de LG Electronics, et non sous celle de LG Display, la filiale du constructeur chargée de la recherche en matière de dalles.Un indice qui laisse entendre que la conception de ce téléviseur serait assez aboutie. Suffisamment pour une présentation, au moins en tant que prototype, au prochain CES ? Réponse le 7 janvier prochain à Las Vegas.