Cyberpunk is coming... LG ajoute micro et haut-parleur à son masque purificateur d'air

En effet, la nouvelle version, qui sera commercialisée en Thaïlande à compter de la fin du mois d'août, intégrera non seulement un moteur plus compact et plus léger, mais aussi un micro intégré et un haut-parleur. Le tout est également paré de la technologie VoiceOn, qui vise à booster la voix du porteur, afin que les personnes aux alentours puissent clairement l'entendre.