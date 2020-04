Xiaomi développe des masques de protection compatibles avec le déverrouillage facial des smartphones

On le sait : le déverrouillage facial des smartphones s’accommode assez mal du port du masque de protection. Problème, la situation semble bien partie pour durer.

XDA révèle avoir été contacté par Huami il y a quelques semaines au sujet d’un certain « Project uSmile:-) ». L’objectif, à l’époque, était de « réduire les effets de la distanciation sociale » en mettant à disposition des gens un masque qui puisse laisser passer les émotions et donc rendre les échanges plus naturels.

Pour le dire plus simplement : le masque imaginé par Huami est transparent. Il permet donc de voir la bouche de l’utilisateur et ses jolies quenottes lorsqu’il vous sourit.