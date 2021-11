Lenovo Smart Clock 2 : le réveil connecté n'a jamais été aussi peu cher que pour le Black Friday !

En plus de faire office de réveil, le Smart Clock 2 embarque de nombreuses fonctionnalités très pratiques au quotidien. Son bel écran tactile couleur de 4 pouces vous permettra d'admirer vos photos et bien plus encore. Par exemple, vous aurez la possibilité de consulter le trafic, la météo et l'actualité en général. Il sert même à organiser un planning et à paramétrer des alarmes. Tout cela par le simple son de votre voix via l'assistant Google.