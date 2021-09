Un écran PC incurvé Lenovo de 31 pouces idéal pour le télétravail à prix vraiment cassé !

Cette offre s'intéresse donc à un écran PC LCD de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine, modèle D32qc-20. Il présente une dalle VA incurvée 1 500R 31,5" QHD (2 560 x 1 440) offrant un très large espace de travail immersif. Il dispose d'un temps de réponse allant de 14 à 4 ms selon les besoins, ainsi qu'un taux de rafraîchissement maximal de 75 Hz.

Le tout avec une luminosité de 250 cd/m² et un rapport de contraste dynamique de 3 000: 1 à 3 000 000: 1. Il profite par ailleurs des technologies AMD FreeSync et Low Blue Light, ainsi que d'un filtre anti-éblouissement pour un meilleur confort d'utilisation, venant limiter l'effet de déchirure de l'image et la fatigue des yeux.

Côté connectique, cet écran PC Lenovo présente un DisplayPort, un port HDMI et une sortie de ligne audio. Côté consommation électrique, il nécessitera entre 39,9 et 45 Watt en mode marche et 0,3 W en mode hors-tension ou en sommeil.

Le tout est engoncé dans un carcan « noir corbeau » simple et élégant, quoiqu'assez massif. Avec son poids de 7,36 kg pour 70,97 cm de longueur, 23,7 cm de profondeur et 52,72 cm de hauteur, avec support, il lui faudra en effet un peu de place pour s'exprimer. Toujours est-il que cet écran Lenovo présente un design avec trois bords sans cadre, le rendant idéal pour un usage multi-écrans.