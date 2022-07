Lenovo intègre des touches ZQSD analogiques sur ses Legion 7 et 7i

L'information nous provient non pas de Lenovo, mais du fabricant de ces touches analogiques : Peratech. Dans un communiqué de presse cité en source ci-dessous, la société nous présente en détail la fonctionnalité.

À l'instar d'un joystick gauche sur une manette, les touches ZQSD sont traditionnellement utilisées en jeu pour opérer des mouvements. Seulement, il n'existe habituellement qu'une seule vitesse, et la pression d'une autre touche pour enclencher la marche ou le sprint est nécessaire.

C'est là que le terme « analogique » intervient, puisqu'il rend ces touches ZQSD sensibles à la pression des doigts. Plus l'on appuie fortement sur la touche, plus le déplacement sera rapide.

Une telle chose était jusqu'alors difficile à intégrer sur un PC portable, en raison de la taille des touches sur le clavier. Les bons gros claviers mécaniques arborent en effet souvent des touches plus épaisses, de l'ordre de 4 mm. Pour proposer un bon compromis, les touches des Legion 7 et 7i affichent une épaisseur de 1,5 mm, afin de permettre une certaine distance de pression et ainsi rendre possible l'intégration de l'analogique.