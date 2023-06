Intel ne produit plus de carte ARC A770 LE, mais ses partenaires poursuivent la lutte

Ce type de document fait état, chez Intel, d'un changement de production, et en l'espèce, il s'agit d'annoncer la fin de production au 20 juin 2023. Il n'est dès à présent plus possible de commander ni de se faire livrer l'ARC A770 LE en provenance d'Intel. La carte demeurera disponible tant que les stocks des grossistes et des revendeurs suivront.

Notons qu'Intel était l'un des rares fabricants à proposer le modèle ARC A770 avec 16 Go de mémoire vidéo. La fin de cette Limited Edition signifie qu'il ne reste plus que les produits d'ACER (Predator Bifrost) et de Gunnir (Photon) pour quiconque souhaite une telle configuration.

Enfin, il est intéressant de préciser qu'Intel n'a publié aucun Product Change Notification pour l'autre Limited Edition qu'elle produit. L'ARC A750 LE reste donc d'actualité pour la société américaine.