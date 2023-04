Nouveaux pilotes Intel : encore de jolis gains pour les ARC A750 et A770

Intel met logiquement en avant les gains les plus importants enregistrés par ses pilotes pour annoncer un « jusqu'à +63 % de performances en plus ». Le chiffre concerne Dead Space Remake, un titre qui n'était tout simplement pas du tout optimisé sur les précédents pilotes.

Reste que le travail des ingénieurs d'Intel, versions après versions, porte ses fruits et les performances relevées aujourd'hui sur les principaux jeux du moment n'ont rien à voir avec les résultats relevés lors des premiers tests outre-Atlantique, en octobre dernier.

Sur F1 22, Intel souligne par exemple des gains respectivement +6 et +7 % sur les A770 et A750 en 1 440p niveau de détail en ultra. Des gains identiques sont observés sur Dying Light 2 Stay Human et on parle même de +8 % sur DiRT 5 avec l'A750 en 1 080p option de ray tracing activée.