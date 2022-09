Arc A770 : le P.-D.G. d'Intel tease l'arrivée des nouvelles cartes graphiques, mais c'est pour quand ?

En attendant une date de sortie, nous avons une idée à peu près complète de ce qu'auront les cartes graphiques haut de gamme d'Intel dans le ventre. L'Arc A750 arborera 28 Xe-Cores, 3 584 cœurs FP32, 8 Go de RAM GDDR6 et un TBP de 225 W. L'Arc A770 affichera quant à elle, déclinée en deux versions, respectivement 8 ou 16 Go de RAM GDDR6, 32 Xe-Cores, 4 096 cœurs FP32 et un TBP de 225 W.



Des tests réalisés spécifiquement sur l'Intel Arc A770 indiquent que celle-ci est capable d'atteindre les 2,7 GHz avec le minimum d'optimisation de voltage. Elle tournerait à 228 W, soit seulement 3 W au-dessus du TBP, avec des températures avoisinant cependant les 80° sur Hitman 3, sans altération de la vitesse des ventilateurs. Des réglages plus poussés pourraient donc permettre de briguer les 3 GHz, probablement à des températures plus raisonnables.

Pour ce qui est des prix MSRP, même si rien n'est officiel, il est estimé que l'Intel Arc A750 pourrait être affichée entre 300 et 350 euros hors taxes. L'Intel Arc A770 équipée de 8 Go de RAM passerait à une fourchette entre 350 et 400 euros, toujours hors taxe, et le modèle 16 Go culminerait entre 400 et 450 euros.

Mais pour en avoir la certitude, il faudra attendre l'événement Innovation d'Intel se tenant la semaine prochaine jour pour jour.