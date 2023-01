Intel Core i9-13900K et NVIDIA GeForce RTX 4090 testés par -53°C : le watercooling se freeze les moustaches !

Il est même amusant de constater que le Core i9 capable de grimper à 5,8 GHz en mode turbo et, dans ces conditions, de dépasser les 90°C, tournait ici autour des 3°C lors des tests les plus exigeants. Forcément, dans une situation pareille, l'overclocking était tentant et Baka a été en mesure de pousser son CPU jusqu'à 6,18 GHz sans difficulté.