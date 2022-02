Intel confirme l'arrivée des cartes graphiques ARC laptop pour T1 et desktop pour T2

Dans une autre diapositive, Intel affiche sa prétention d’expédier 4 millions de GPU ARC Alchemist en 2022. En réalité, cette prétention est modeste. Cette quantité comprend les GPU pour ordinateurs portables, ordinateurs fixes et stations de travail. Or, rien qu’au cours du premier trimestre 2021 par exemple, NVIDIA et AMD avaient écoulé 11,77 millions de cartes graphiques dédiées . Autrement dit, on voit mal comment Intel peut résoudre les problèmes de pénurie sur les cartes graphiques avec 4 millions de GPU…