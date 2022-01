Intel ARC : les cartes graphiques censées nous sauver de l'hégémonie NVIDIA-AMD reportées ?

Pour une bonne partie des clients, obtenir une carte graphique en 2021 fut une véritable gageure. De l’aveu des P.-D.G. de NVIDIA et d’AMD, la situation ne devrait pas s’arranger avec le second semestre 2022. Alors forcément, certains comptaient sur les cartes graphiques ARC Alchemist d’Intel, censées débarquer au cours du premier semestre, pour apporter un peu d’oxygène à un marché en pleine asphyxie. Hélas, la sortie avant fin mars, pourtant promise de longue date et régulièrement répétée, semble désormais s’éloigner…