Intel Arc Alchemist : des rendus du modèle de référence sont présentés

La carte de référence Arc Alchemist semble aussi devoir se contenter de deux prises d'alimentation : une 8 broches et une 6 broches. Notons enfin la présence d'une backplate uniformément noire et de quatre connecteurs d'affichage : 3 en DisplayPort et 1 en HDMI. Terminons en rappelant qu'Intel semble viser une sortie des Arc Alchemist pour début 2022.