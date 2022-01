Intel Arc Alchemist : une fuite présumée dévoile les specs complètes

SI l’on regarde les configurations mémoire des meilleures cartes graphiques mobiles de NVIDIA et d’AMD, on trouve une RTX 3080 mobile munie de 8 Go de GDDR6 à 14 Gbit/s avec bus de 256 bits, pour une bande passante de 448 Go/s, et désormais une RTX 3080 Ti mobile armée de 16 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s permettant une bande passante de 512 Go/s. On pense aussi à une Radeon RX 6800M équipée de 12 Go de GDDR6 à 16 Gbits/s avec bus de 192 bits pour une bande passante mémoire de 384 Go/s. Bien sûr, les performances d’un GPU ne se résument pas à sa quantité de VRAM ni à sa bande passante mémoire.