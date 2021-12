Intel Alder Lake : le Core i3-12100 surpasse son équivalent actuel chez AMD

De plus en plus de signes pointent vers la sortie d’une seconde vague de processeurs Alder Lake à la mi-janvier. En attendant, le test du Core i7-12700K vient conclure notre série de trois dossiers consacrés à la nouvelle architecture CPU du fondeur américain. Un processeur qui doit parfaitement s’intercaler entre le Core i5-12600K et le Core i9-12900K.

Lire la suite