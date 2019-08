Encoche et quadruple module photo : le design du Huawei Mate 30 Pro dévoilé par erreur

Quatre capteur photo dans un module circulaire

Une grosse fiche technique attendue

Source : 9to5google

C'est justement le, prochaine phablette de, qui a eu droit à un leak sur le réseau social chinois Weibo. On y découvre le design de l'appareil qui semble confirmer de nombreuses rumeurs diffusées au fil des mois. L'image reste tout de même à prendre avec des pincettes tant que la firme n'a rien officialisé.L'image dévoilée sur Weibo (leak involontaire ou non?) laisse entrevoir. On y découvre notamment que l'arrière affiche quatre capteurs photo dans un module circulaire , rumeur avancée depuis des mois. Rien d'étonnant à ce que l'accent soit mis sur la photographie puisque les Mate 20 et P30 misaient déjà sur ce terrain avec un certain succès Mais ce n'est pas tout puisque Huawei semble se concentrer sur les selfies avec la présence de, à l'heure où la majorité des constructeurs proposent entre un et deux appareils.Toujours face avant, ledevrait être placé sur la dalletandis qu'une encoche plutôt massive est présente. On imagine une taille aussi imposante pour loger la technologie nécessaire à la reconnaissance faciale.Même si ces informations sont à prendre au conditionnel, le rendu reste plutôt cohérent avec les dernières rumeurs et Weibo s'est de nombreuses fois révélé comme fiable dans le passé.Niveau fiche technique, on part également sur les dernières rumeurs en date. Le processeur devrait être un Kirin 990 , fabriqué par Huawei et présenté officiellement lors de l'IFA de Berlon la semaine prochaine. Le tout devrait être épaulé par une batterie d'une capacité de- on évoque même une recharge sans fil.Toujours selon les rumeurs, le Mate 30 Pro et sa version « normale » devrait être présentés le 19 septembre prochain . Niveau tarif, rien d'indiqué également même si l'on imagine que la facture sera salée, comme toujours avec les phablettes de dernière génération.