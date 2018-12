Huawei : pourquoi il ne vendra pas ses SoC Kirin à la concurrence

Cultiver sa différence

La sortie des Mate 20 et Mate 20 Pro approche, et avec elle la disponibilité du SoC le meilleur jamais conçu selon Huawei.Développées par HiSilicon, une filiale du constructeur chinois, ces puces permettent à Huawei de se constituer un «», selon Brody Ji.Si Huawei critique énormément Apple, le constructeur chinois semble emprunter un chemin analogue à son concurrent en ce qui concerne ses SoC.Selon le chef des produits de la marque, les puces Kirin ne sont pas un business. Il s'agit d'un avantage compétitif qui permet à Huawei de se démarquer de ses concurrents. Sur ce point, il est vrai que l'annonce, du Kirin 980 - premier SoC gravé en 7 nm - avait fait grand bruit le 31 août dernier.Du reste, il faut effectivement reconnaître que l'énormede chez Qualcomm. Seul Samsung opte pour une stratégie similaire avec ses Exynos.Lancés en 2009, les Kirin équipent la quasi-totalité des téléphones de la marque. 70%, selon Phone Arena . Un chiffre que Huawei compte bien faire passer à 100 dans les prochaines années.Les Mate 20 et Mate 20 Pro seront présentés officiellement au public lors d'une conférence à Londres, le