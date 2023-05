Google rajoute encore (plus) de publicité dans Gmail !?

Dans un communiqué, la firme de Mountain View s'est montrée très évasive au sujet de cette nouveauté. « Nous expérimentons sans cesse de nouveaux formats et cherchons des moyens d'aider les gens à découvrir de nouvelles entreprises et à entrer en contact avec elles. L'onglet "Promotions" affiche des courriers électroniques promotionnels provenant d'entreprises auxquelles les utilisateurs sont abonnés, ainsi que des offres et des bons plans d'entreprises susceptibles de plaire aux utilisateurs. L'année dernière, nous avons déployé des publicités instream dans l'onglet Promotions sur les téléphones mobiles et, le mois dernier, nous les avons étendues aux ordinateurs de bureau ».