Android 13 déploie de nouvelles fonctionnalités pour aider les entreprises à gérer leurs appareils

Un contrôle accru de la connectivité est également au rendez-vous. Les entreprises pourront déployer des fonctionnalités spécifiques à la connectivité Wi-Fi, comme le Wi-Fi direct ou le tethering. On bénéficiera également de l'ajout des journaux de sécurité des activités Wi-Fi et Bluetooth ainsi que la possibilité de mettre à jour à distance une trentaine de modules, dont les modules Bluetooth et UWB (Ultra Wide Band) pour rendre possible un déploiement plus rapide de nouveaux correctifs de sécurité.