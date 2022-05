Le partage de fichiers entre vos appareils Android est enfin facilité grâce à cette mise à jour

Enfin du changement pour le transfert de fichiers sur Android. Comme chaque mois, Google va mettre à jour son système Android via le Play Store et les Services pour l’ensemble des appareils tournant sous le système d’exploitation. Le contenu du patch de mai 2022 est tombé et il contient une petite surprise. Dès ce mois-ci, il sera possible de partager plus facilement les fichiers entre les différents terminaux Android via Nearby Share, la fonctionnalité concurrente d’AirDrop.