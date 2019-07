Pour couper l'herbe sous le pied de Spotify, Apple songerait à financer des podcasts exclusifs

© Austin Distel / Unsplash.com

Apple cherche à acquérir l'exclusivité de plusieurs podcasts de renom

50 à 70 % des podcasts écoutés depuis l'application Apple

La consommation de podcasts aux États-Unis a doublé depuis 2014. © Bloomberg

Source : Bloomberg

Déjà en retard sur le sujet par rapport à, dont la dernière refonte mise largement sur la recommandation des balados (ne riez pas, c'est le terme français officiel),mise à plein sur la popularité de son application native pour pousser des contenus exclusifs.D'après Bloomberg, Apple se serait rapprochée de plusieurs entreprises de médias pour «» pour leurs podcasts. Le journal américain tait pour le moment le nom desdites entreprises en raison des négociations qui n'en sont encore qu'au stade préliminaire.Apple, aussi, se refuse pour le moment à commenter ces informations.Reste que, pour la firme de Cupertino, investir dans des contenus exclusifs a du sens, en plus qu'être dans l'air du temps. Après tout, Apple se lance à corps perdu dans le. Après avoir dévoilé ses plans en matière de séries avec Apple TV+ et dans le jeu vidéo avec Apple Arcade , il n'est pas si étonnant de voir l'entreprise de Tim Cook s'intéresser de plus près aux podcasts.C'est qu'il ne faudrait pas négliger l'importance d'Apple dans la démocratisation de ce médium. Pionnière dans l'agrégation de balados depuis 2005, l'application Podcasts d'Apple représenteraitd'après des chiffres partagés par Bloomberg. De plus,C'est donc le moment ou jamais pour Apple d'investir dans un secteur qui, pour l'instant, ne lui rapporte rien. Des velléités loin d'être innocentes, à l'heure où la firme prévoit justement de sortir, en plus d'un lecteur Web accessible depuis n'importe quel appareil.Des nouvelles qui, en tout cas, font réagir les marchés. Après la publication de l'article de Bloomberg, le titre de Spotify a chuté de 2,7 % à la fermeture de Wall Street hier soir. Le déclin le plus important enregistré ces trois dernières semaines pour la plateforme suédoise.