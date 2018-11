Écologie ou démagogie ? Apple réaffirme son soutien aux accords de Paris

Getty Image

Faire des profits sans ruiner la planète, est-ce vraiment possible ?

Apple mise tout sur l'énergie « verte »

Source : Cnet

Le, peut-il être, ou non, compatible avec la protection de? Chezla question ne se pose pas, la réponse est oui. Lisa Jackson, responsable des politiques environnementales et des initiatives sociales chez Apple, est optimiste et pense qu'il est possible de concilier « profit » et respect de l'environnement.Présente lors du Sommet du Web à Lisbonne , c'est la deuxième prise de paroles d'un des dirigeants d'Apple en cette fin d'année 2018, après que Tim Cook soit venu défendre sa vision du RGPD à Bruxelles. L'ancienne administratrice de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement des États-Unis sous l'autorité de Barack Obama, a pointé du doigt les récentes mesures du gouvernement américain en matière d'environnement, qui ont notamment conduit au retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Sans nommer directement le sulfureux Donald Trump, Lisa Jackson a expliqué que la lutte contre le changement climatique n'est pas forcément mauvaise pour les affaires. Selon elle : "", elle ajoute : "".Peut-être dans une volonté de se démarquer un peu plus des entreprises concurrentes, mais aussi avec de réelles ambitions en matière de sauvegarde de l'environnement, Lisa Jackson a tenu à réaffirmer son soutien à l'accord de Paris sur le climat. Devant son auditoire, elle a déclaré : "", avant d'ajouter : "."Afin d'imager ses propos elle a ensuite rappelé à son public les différents projets porter par la marque à la pomme en matière d'environnement, notamment : d'avoir eu recours à des ressources d'aluminium recyclé pour le MacBook, de mettre au point des projets basés sur l'énergie renouvelable avec des installations ayant recours à 100 % d'énergie propre , ou encore d'investir plus lourdement dans l' énergie "verte" en Chine . Apple s'est en effet engagé à équiper la totalité de ses chaînes de production avec des systèmes de fournitures d'énergie renouvelable.