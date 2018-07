Apple : un fond de 300 millions de $ pour l'énergie verte en Chine

Apple cherche à se montrer eco-responsable

Modifié le 13/07/2018 à 16h05

Apple s'engage un peu plus dans l'énergie verte. Après avoir récemment annoncé que 100% de ses installations autour du monde, y compris le nouveau siège social et les différents Apple Store utilisent de l'énergie renouvelable pour leurs activités, l'entreprise indique aujourd'hui un investissement à hauteur de 300 millions de $ sur 4 ans à destination de la Chine.La Pomme est partenaire de 10 sous-traitants, comme Pegatron ou Wistron. Ces deux entreprises fabriquent iPhone et autres appareils pour le compte d'Apple. Elles sont regroupées dans le China Clean Energy Fund, un vaste programme gouvernemental visant à investir dans des projets permettant d'atteindre au total 1 gigawatt d'énergie entièrement renouvelable.Cette puissance énergétique pourrait alimenter 1 millions de foyers chinois. Ici, le fonds d'investissement dont Apple est partenaire a pour but de faciliter l'accès à l'énergie pour des entreprise de petite taille qui n'ont pas les moyens financiers de s'approvisionner en énergie verte."Chez Apple, nous sommes fiers de nous associer aux entreprises qui se mobilisent pour relever le défi climatique", a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente de l'environnement, des politiques et des initiatives sociales chez Apple dans un communiqué. "Nous sommes ravis qu'un si grand nombre de nos fournisseurs participent au fonds et nous espérons que ce modèle pourra être reproduit à l'échelle mondiale pour aider les entreprises de toutes tailles à avoir un impact positif significatif sur notre planète. »Apple travaille également avec ses sous-traitants afin de trouver de nouvelles façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Pomme a récemment annoncé qu'elle avait trouvé la solution technique pour y parvenir avec les fournisseurs d'aluminium Alcoa Corporation et Rio Tinto Aluminium sur une nouvelle technologie qui élimine les émissions directes de gaz à effet de serre du processus traditionnel de fusion, une étape clé dans la production d'aluminium.