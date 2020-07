Steve Wozniak attaque YouTube en justice pour manque de régulation des arnaques au Bitcoin

L’intitulé de la plainte est le suivant : « YouTube a présenté un flux constant de vidéos d'arnaque et de promotions, qui utilisent à tort des images et des vidéos du demandeur Steve Wozniak et d'autres entrepreneurs technologiques célèbres, et qui ont escroqué des millions de dollars aux utilisateurs de YouTube ».

D’autres personnes connues sont souvent victimes de ce détournement d’image, tel que Bill Gates, Michael Dell ou Elon Musk ; nous avons d'ailleurs pu le constater dernièrement, suite au piratage de comptes Twitter de nombreuses personnalités.

La plainte indique également : « Le défaut de mise en garde des défendeurs était délibéré, malveillant, oppressif, frauduleux et/ou au mépris imprudent des droits des demandeurs, donnant ainsi droit aux demandeurs à des dommages-intérêts punitifs ».