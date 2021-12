Problème logiciel ou matériel ? Le MacBook Pro 2021 en PLS avec certaines cartes SD

Pour l'heure Apple n'a pas encore communiqué publiquement et officiellement sur les lacunes du lecteur de ses MacBook Pro. 9to5Mac indique néanmoins que la marque aurait indiqué à certains clients « être au courant du problème » et travailler à une solution.

Notons qu'à notre niveau nous n'avons pas été confrontés aux lenteurs et bugs, décrits plus haut, lors de notre test du MacBook Pro 14. On ignore par ailleurs à ce stade s'il s'agit de soucis logiciels ou matériels. La première alternative serait la plus commode pour tout le monde : une simple mise à jour suffirait à tout remettre en ordre.