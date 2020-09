Apple Watch : voilà à quoi ressemblent les versions préliminaires du SiP

Vous en avez un sur le poignet en ce moment même si vous portez une Apple Watch, et il y a peu de chances pour que vous puissiez un jour le voir. Le SiP (System in Package) de l'Apple Watch est une petite prouesse technologique qui n'a pas vocation à être exhibée. Ce processeur est indispensable pour animer la tocante connectée d'Apple, ainsi que ses nombreuses fonctions, qu'il s'agisse de mesurer le taux d'oxygène dans le sang sur l'Apple Watch Series 6 ou plus simplement d'afficher vos notifications sur le petit écran OLED de la montre.