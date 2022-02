Derniers jours pour profiter de Photoshop pas cher

Le pack Creative Cloud pour la photo est une excellente opportunité d'obtenir, si ce n'est pas encore le cas, des logiciels professionnels vous permettant de donner vie à vos idées ou encore retoucher autour de la photographie. Et cela, sur tous vos appareils électroniques, tels que les ordinateurs, les tablettes iPad et les smartphones, grâce à diverses applications pensées par Adobe.

Photoshop, un logiciel de création, de composition et de retouche d'image parmi les plus célèbres au monde, vous est ainsi proposé aussi bien sur ordinateur qu'iPad. Et si jamais vos modifications ne sont que légères ou ne concernent que des usages basiques, faites rapidement vos retouches sur smartphone et tablette grâce à Photoshop Express.

Plus encore, avec Photoshop Camera, laissez l'intelligence artificielle vous aider, aussi bien dans la création que la retouche, à ajouter des effets d'appareil photo d'un niveau professionnel sur votre création, sur smartphone. Et avec Lightroom, la retouche comme la synchronisation de photos stockées sur le cloud Abobe, comprenant ici 20 Go inclus, est d'autant plus accessible, aussi bien sur ordinateur, que tablette et smartphone. Enfin, le dernier produit inclus est Photoshop Lightroom Classic, qui vous permet de retoucher et organiser vos photos directement depuis votre ordinateur. En bref, une solution de choix, polyvalente et abordable !