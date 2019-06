Sidewalk Labs prévoit la construction d'une usine de transformation du bois pour 80M$

Le bois présente de nouveaux avantages

Sidewalk Labs impose son style

Source : FastCompany

Plus tôt dans l'année, une copie de ce projet avait déjà fait son apparition en ligne. Il en ressortait déjà le fait que ce projet devait être. C'est à présent officiel,propose d'investir 80 millions de dollars pour construire uneainsi que sa chaîne d'approvisionnement en vue de construire ce quartier entièrement en bois. L'entreprise explique que cette usine, qui se concentrerait sur la production d'éléments préfabriqués à destination de ce projet, pourrait réduire de 35 % la durée des travaux, en comparaison à des méthodes plus traditionnelles.Les techniques de construction en bois utilisées pour ce projet seraient aussi résistantes que l'acier,que le bois standard, mais aussi plus respectueuses de l'environnement que les constructions en acier et béton, génératrices de grandes quantités de CO2.En outre, l'aspect modulaire des constructions proposées permettrait, d'après Sidewalk, dede construction. Les différents modules ont aussi été proposés à plusieurs cabinets d'architectes pour voir comment ils pourraient les utiliser pour d'autres développements du quartier, et il en est ressorti des propositions très variées. En outre, rien que l'usine pourrait générersur une période de 20 ans.», explique Dan Doctoroff, PDG de Sidewalk Labs.Néanmoins, le financement de cette usine dépendra aussi de la capacité de l'entreprisesur l'ensemble de la rive. En effet, les 10 immeubles présentés dans le plan initial ne seraient pas suffisants pour garantir un retour sur l'investissement des 80 millions de dollars prévus par Sidewalk Labs et ses investisseurs privés.Il faut noter que pour l'instant, le plan d'urbanisation de Toronto ne permet pas autant de constructions de ce type dans la même zone, mais Doctoroff dit être confiant quant au fait que cela puisse changer. Sidewalk serait bien entendu responsable du développement de l'ensemble de la zone, si le gouvernement accepte d'infléchir son plan d'urbanisation selon les propositions de l'entreprise.