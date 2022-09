Pour mieux réduire le prix de vos abonnements, AllDamnLife lance une collecte de dons

Comme toute jeune start-up, AllDamnLife se doit de se frayer rapidement un chemin au sommet. C’est pourquoi l’entreprise réunionnaise a décidé de lancer il y a quelques jours une collecte de dons via la plateforme collaborative OKpal, filiale d’Ulule.

L’objectif fixé à 3500 euros devrait permettre aux deux entrepreneurs de lancer des campagnes marketing et d’affiliation. Le but est donc double : faire connaître le concept ADL et attirer plus de services sur la plateforme, notamment les géants américains du numérique. Ces derniers sont les plus prisés des utilisateurs.

AllDamnLife compte donc plus que jamais sur la générosité de ses (futurs) clients pour pérenniser son projet. Vous pouvez participer à la collecte de dons via le site OKpal. Le montant de la donation est libre. Si vous ne souhaitez pas donner d’argent, n’hésitez pas à partager le concept autour de vous, nul doute que c’est le genre de chose qui pourra plaire à pas mal de monde !