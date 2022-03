AMD lance ses processeurs Threadripper PRO 5000WX

Le 5965WX se contente de 24 cœurs et 48 threads, et dispose de 12 Mo de cache L2 ainsi que 128 Mo de cache L3 avec des fréquences de 3,8 à 4,5 GHz. Le 5955WX intègre quant à lui 16 cœurs et 32 threads, et un cache L2 et L3 de 8 et 64 Mo, pour des fréquences de 4 à 4,5 GHz. Enfin, le 5945WX est à 12 cœurs et 24 threads, 6 et 64 Mo pour le cache L2 et L3, et a des fréquences de 4,1 à 4,5 GHz.