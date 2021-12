Toutes les spécifications des Threadripper PRO 5000 avancées

Le Threadripper PRO 5995WX sera logiquement le plus puissant avec ses 64 cœurs / 128 threads, un cache L2 de 32 Mo, un cache L3 de 256 Mo et des fréquences comprises entre 2,7 GHz et 4,55 GHz. Il sera épaulé par le 5975WX en 32C / 64T pour un cache L2 / L3 de 16 Mo / 128 Mo. Les fréquences s'établissent à 3,6 GHz de base et 4,55 GHz en boost.